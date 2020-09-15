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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التضخم السعودي يقفز لـ6.2% في أغسطس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
التضخم السعودي
التضخم السعودي
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز 6.2% في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها.

وبلغ معدل التضخم في يوليو 6.1%، ليقفز من 0.5% فحسب في يونيو حزيران قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% في أول يوليو.

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