166 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان، اليوم الثلاثاء 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 302 ألف و186 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية -وفقا لما ذكرته صحيفة دون الباكستانية- أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 6 آلاف و383 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 289 ألفا و806 حالات.