ارتفاع إصابات كورونا باليابان لـ76.6 ألف

أعلنت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 76 ألفا و670 حالة، وذلك عقب تسجيل 270 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1464 حالة، وذلك عقب تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.