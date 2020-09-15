الصين تطلق 9 أقمار صناعية إلى المدار عبر البحر
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
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أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، بنجاح 9 أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها، وذلك عن طريق الإطلاق البحري من البحر الأصفر.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم أن الأقمار الصناعية التسعة التابعة لمجموعة "جيلين 1 قاوفن 03-1" انطلقت على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش -11"، في أول عملية من نوعها، وذلك الساعة 9:23 صباحا (بتوقيت بكين).
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم أن الأقمار الصناعية التسعة التابعة لمجموعة "جيلين 1 قاوفن 03-1" انطلقت على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش -11"، في أول عملية من نوعها، وذلك الساعة 9:23 صباحا (بتوقيت بكين).