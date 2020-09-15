الصين تطلق 9 أقمار صناعية إلى المدار عبر البحر

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، بنجاح 9 أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها، وذلك عن طريق الإطلاق البحري من البحر الأصفر.وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم أن الأقمار الصناعية التسعة التابعة لمجموعة "جيلين 1 قاوفن 03-1" انطلقت على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش -11"، في أول عملية من نوعها، وذلك الساعة 9:23 صباحا (بتوقيت بكين).