البرازيل تعلن الطوارئ مع اشتعال الحرائق

أعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في ولاية ماتو جروسو دو سول، بسبب حرائق في بانتانال، أكبر الأراضي الرطبة بالعالم.ونُشر مرسوم وزاري بإعلان حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية، ويعني المرسوم أن حكومة الولاية يمكن أن تتلقى أموالا اتحادية لجهود الإغاثة ومكافحة النيران، بحسب تقارير إعلامية محلية.ولم يتضح على الفور قدر التمويل الذي ستحصل عليه الولاية وموعده.ويشارك في مكافحة الحرائق سلطات البيئة وجنود ورجال إطفاء محليون.ومنذ يناير وحتى يوم الأحد، تم تسجيل 14 ألفا و489 مصدرا للحرائق، مقارنة بـ 4699 في نفس الإطار الزمني من العام الماضي، ودمرت الحرائق بالفعل 10% من بانتانال هذا العام.وذكرت وسائل إعلام برازيلية بأن مساحة المنطقة المتضررة تعادل مساحة إسرائيل.وعلى غرار منطقة الأمازون، فإن منطقة بانتانال مهددة أيضا بالاستيلاء على الأراضي لمراعي الماشية وزراعة فول الصويا.وتمتد بانتانال من ولاية ماتو جروسو دو سول عبر ماتو جروسو وإلى الدولتين المجاورتين للبرازيل، بوليفيا وباراجواي.