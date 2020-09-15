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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا يؤانس يلقى عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:37 ص
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية؛ بكاتدرائية الملاك ميخائيل باسيوط.

يشارك في حضور العظة الأسبوعية عدد من كهنة الإيبارشية؛ إلى جانب عددًا من الشعب القبطي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة مساء أمس، والقداس صباح اليوم، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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