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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بعيد القديسة صوفيا.. تعرف على قصتها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد القديسة صوفيا.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في هذا اليوم، استشهدت القديسة صوفيا هذه، كانت تتردد على الكنيسة مع جارات لها مسيحيات، فآمنت بالسيد المسيح وأرادت أن تصير مسيحية فقصدت أسقف منف؛ فعمدها باسم الأب والابن والروح القدس.

وتابع كتاب السنكسار الكنسي: «ولازمت الكنيسة فوشى بها إلى اقلوديوس الوالي أنها تعمدت، فأستحضرها وأستخبرها عن ذلك، فأقرت ولم تنكر، فعذبها بعذابات كثيرة، منها أنه ضربها بأعصاب البقر، ثم كوى مفاصلها، ومع ذلك كانت تصيح أنا مسيحية، فأمر بقطع لسانها، وأعادها إلى السجن، وأرسل لها زوجته تلاطفها وتعدها بمواعيد كثيرة، فلم تمل إلى كلامها، فأمر بقطع رأسها، فصلت عند ذلك صلاة طويلة».

وأضاف: «وسألت الله أن يسامح الملك وجنده بسببها، ثم أحنت عنقها للسياف فقطع رأسها، وأخذت امرأة مسيحية جسدها الطاهر بعد أن قدمت للجند أموالًا كثيرة ولفته بلفائف ثمينة، ووضعته في منزلها، وكانت تظهر منه آيات كثيرة، وكانوا يوم عيدها ينظرون نورًا عظيمًا يشع من جسدها الطاهر وتخرج منه روائح طيبة».

وتابع: «ولما ملك قسطنطين البار وسمع بخبرها أرسل فنقل الجسد المقدس إلى مدينة القسطنطينية بعد أن بنى له كنيسة عظيمة ووضعوه فيها».

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