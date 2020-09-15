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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مجمع التربية الكاثوليكية يوجّه رسالة بمناسبة إعادة فتح المدارس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
مجمع التربية الكاثوليكية
مجمع التربية الكاثوليكية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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شدد مجمع التربية الكاثوليكية على مركزية العلاقات المباشرة مع الأشخاص في المسيرة التربوية، وعلى الحاجة إلى ميثاق تربوي متقاسَم.

ووجّه مجمع التربية الكاثوليكية رسالة إلى المدارس والجامعات، داعيًا إياها إلى أن تضع في المركز مجددًا العلاقة الملموسة مع الأشخاص.

وتسلط رسالة مجمع التربية الكاثوليكية الضوء على الأوضاع المأساوية للمدارس والجامعات الكاثوليكية، في عدم حصولها على دعم مالي من الدولة، وهو ما يعرضها لخطر الاضطرار إلى الإغلاق أو تقليص خدماتها بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المدارس والجامعات تواصل وضع ذاتها في خدمة الجماعة الكنسية والمدنية من خلال توفير خدمة تكوينية وثقافية عامة الطابع لصالح الجماعة بكاملها.

وحول التعليم عن بُعد، ذكرت أن الأوساط التربوية القائمة على لقاء الأشخاص والتفاعل المباشر بينهم ليست مجرد عنصر جانبي في النشاط التربوي، بل هي جوهر علاقة التبادل والحوار بين المعلمين والطلاب، ولا غنى عنها.

وأضافت أن المؤسسات التربوية الكاثوليكية مدعوة إلى تنشئة أشخاص مستعدين لوضع أنفسهم في خدمة الجماعة، وقادرين على تجاوز التفكك والمواجهة وعلى بناء نسيج علاقات من أجل إنسانية أكثر أخوّة.

واختتم مجمع التربية الكاثوليكية رسالته معربا عن القرب والتقدير لجميع المؤسسات المدرسية والجامعية الكاثوليكية التي ضمنت القيام بنشاطها رغم حالة الطوارئ الحالية، كما دعا المجمع مسؤولي المجتمعات إلى منح أهمية أكبر للتربية بكل أبعادها.

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