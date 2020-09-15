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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: إيران تخطط لعمليات اغتيال انتقامًا لمقتل «سليمانى»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:42 ص
ترامب
ترامب
هبه محمد
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أي هجوم إيراني على أمريكا سيواجه برد أقوى بـ1000 مرة، وذلك حسب ما نقلته "العربية"  في نبأ عاجل لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران تخطط للقيام بعمليات اغتيال وهجمات ضد أمريكا انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وكانت قد أفادت تقارير استخباراتية بأن إيران تدرس مخططًا لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا، لانا ماركس، المقربة من الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسئول في إدارة ترامب اطلع على تلك المعلومات الاستخباراتية.

كما أوضحت أن مخطط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية يأتي ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في مطلع العام الجاري بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد.

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