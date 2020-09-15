كوريا الجنوبية تسعى لتأمين لقاح كورونا لـ60% من السكان

أفادت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد تسعى إلى تأمين لقاح فيروس كورونا المستجد لما يبلغ 30 مليون شخص، أو ما يعادل 60% تقريبا من سكان البلاد.وبموجب خطة اللقاح التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، جونج سيه- جيون، تسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ10 ملايين شخص، عبر مؤسسة "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي "جافي"، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.