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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء يحذرون من «الجائحة المدمرة»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
وباء كورونا
وباء كورونا
وكالات
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حذرت لجنة دولية، من أن العالم لا يستعد "بما يكفي" لمواجهة جائحة مقبلة قد تكون أخطر من وباء كوفيد-19، ودعت إلى التعاون العالمي، وإلى تمويل طويل الأجل.

وحذر مجلس الإشراف على التأهب العالمي من أنه "إذا لم نأخذ العبرة من كوفيد -19، وإذا لم نتصرف من خلال الوسائل اللازمة ونبدي الالتزام المطلوب، فإن الوباء التالي - وهو أمر مؤكد - سيكون أكثر تدميرًا".

والمجلس هيئة رقابة مستقلة، أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام 2018.

وفي تقريره السنوي، شكا المجلس من التقدم الضئيل الذي تم إحرازه رغم التوصيات التي قدمها في تقريره العام الماضي، قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت غرو هارلم برونتلاند، الرئيسة المشاركة لهذا المجلس والمديرة السابقة لمنظمة الصحة العالمية إن "تأثير كوفيد - 19 أسوأ مما كنا نتوقعه ولم يتم اتخاذ التدابير التي أوصينا بها حتى الآن".

وأضافت: "لقد تحققت أسوأ مخاوفنا بشكل مأساوي وكارثي"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

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