كوريا الجنوبية تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و391 شخصًا، حسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية في البلاد.وأفادت يونهاب بأن هناك 91 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 367 وفاة.