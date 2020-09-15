«الحياة السرية للأشجار» و«سيدة الموت» جديد فى دار الساقى

صدر مؤخرًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لروايتين عالميتين٬ الأولي بعنوان "الحياة السرية للأشجار" للكاتب التشيلي أليخاندرو سامبرا٬ ترجمة محمد مصطفى.ومن أجوائها نقرأ: "لم تعد فيرونيكا. ينتظرها جوليان، زوجها، بينما تنام ابنتها دانييلا. كل ليلة يخترع جوليان قصة عن الحياة السريّة للأشجار يرويها لدانييلا قبل النوم. لكنّ هذه الليلة مختلفة. متى ستعود فيرونيكا؟، سؤال يتردد في ذهن جوليان، وهو يواصل العمل على روايته الأولى".أما الرواية الثانية فبعنوان "سيدة الموت" من تأليف الكاتبة الروسية لودميلا بافلتشنكو٬ ومن ترجمة هيثم فرحتن، ولقّبت "سيدة الموت"، لودميلا بافلتشنكو، القنّاصة السوفياتية الأكثر نجاحًا وإثارةً للرعب على مر الزمان.وتصحبنا في ذكرياتها وننتقل معها من موقع إلى آخر على جبهات المعارك في الحرب العالمية الثانية.وتروي لودميلا، ذكريات الفتاة التي استفزّتها الحرب وأيقظت فيها ما هو أبعد من الأنوثة، فاندفعت إلى الانخراط في لعبة الموت، ثم انطلقت من وراء البندقية لتجوب العالم في رحلة سياسية كشفت فيها مواهبها في الإقناع والتواصل الإنساني.