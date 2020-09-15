الباحثة مروة شريف بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. الليلة

تحل الباحثة مروة شريف٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، الذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وصفحته الرسمية ب"فيسبوك"٬ حيث تقدم قراءة في الكتاب الذي قامت بتحقيقه٬ تحت عنوان"شفاء الأسقام ودواء الآلام" لحاجي باشا خضر بن علي الأيديني.ويصف المؤلِّف، في مقدمته للكتاب، إقامته الطويلة بمصر، حيث مارس الطب في مارستان المنصوري الشهير، إلى جانب مستشفيات أخرى، ومن هنا يأتي لقبه "المصري".وينقسم الكتاب إلى أربعة مقالات، هي: المقالة الأولى في كليات الطب علمية وعملية، والمقالة الثانية في الأغذية والأشربة والأدوية المفردة والمركبة، والمقالة الثالثة في الأمراض المختصة بكل عضو من الرأس إلى القدم؛ والمقالة الرابعة في الأمراض العامة التي لا تختص بعضو دون عضو.