لمنعه من ضرب 3 سيدات.. بلطجى يقتل طبيبًا فى الغربية

يُطالب أهالي قرية سجين الكوم، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل الطبيب الشاب بلال محمود الشناوي، والذين أطلقوا عليه "شهيد الشهامة"، بعد تدخل لمنعه من ضرب ثلاث سيدات بينهن أم القتيل وشقيقته وزوجة القاتل، فسدد له القاتل طعنات نافذة بالقلب، أودت بحياته فى الحال، بعد عودة القتيل من صلاة المغرب، مستغلًا غياب رب الأسرة.والطبيب الشاب الراحل يشهد الجميع له بحسن الخلق والأدب وحفظ القرآن الكريم واحترام الصغير قبل الكبير، ولكن القاتل هدم أحلام أسرة الشاب بأن يبدأ حياته العملية ويصبح طبيبا يخدم أبناء قرية.وتعود تفاصيل الواقعة حيث إن ابنة عم "شهيد الشهامة" تزوجت منذ عدة سنوات شابا، وبعد الزواج تحول زوجها إلى بلطجي ومدمن وتاجر للمخدرات، ورفضت العيش معه بسبب معاملته السيئة لها، وتعديه عليها بالضرب، وتنقلت بين منازل أقاربها وأسرتها هربًا منه، ولكن كان المتهم يتعدى عليها وعليهم بالضرب ويأخذها لمنزله عنوة.ويقول حسن علي، أحد أهالي القرية، زوجة المتهم ابنة عم الطبيب القتيل، إنه بعد زواجها من القاتل عرفت القرية أنه تاجر مخدرات ويتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها، ويمارس أعمال البلطجة على الجميع؛ إلا أنه لم يكن كذلك قبل الزواج ولكنه كان يتعاطي المخدرات، وتركت له زوجته المنزل وكان يتعدى عليها بالضرب، وأجبرها على النزول للعمل بأحد المصانع، وعلمنا أنه يستولى على راتبها ليشتري به المخدرات، مؤكدًا أن الجميع تدخل للصلح بينهما بعد محايلات لزوجته للعودة مع زوجها للمنزل حتى لا تنهدم مستقبل الأسرة.ولكن حصل المتهم على قرض من البنك الزراعي بقيمة 40 ألف جنيه، وأنفق المبلغ على تجارة المخدرات وتعاطيها، واتهم زوجته في شرفها مع زوج شقيقته، فأصرت على الطلاق منه ورفض العيش معه، وتركت له المنزل وتوجهت لمنزل والديها المصابين بالشلل، وتوجه لها المتهم وتعدى على والديها بالضرب وأخذ زوجته كرهًا عنها لمنزله، ثم تركت له المنزل مرة أخرى وتوجهت لمنزل شقيقتها، وبعد مرور أيام هدد زوج شقيقتها بالبلطجة، وأخيرا حضرت زوجته لمنزل عمها والد الطبيب القتيل، وأقامت به لمدة 8 شهور متصلة.وأضاف أن والد القتيل، رد المتهم عدة مرات عندما حاول أخذ زوجته، ولكن في كل مرة كانت ترفض بشدة العودة معه للمنزل وأصرت على الطلاق منه، وأقامت 4 دعاوى خلع بالمحكمة وحتى الآن لم تصدر المحكمة قرارها.وقال هاني حسن، أحد شباب القرية، إن المتهم يوم الواقعة نزل من "توك توك" ودخل المنزل وانهال على النساء بالضرب، وتدخل شقيق المجني عليه الأكبر "خالد" بعد سماعه للصراخ، وحاول منع المتهم لكنه دفعه بشدة وذهب لإحضار عصا خشبية لضرب المتهم وطرده من المنزل، وتزامن وقتها مع دخول الضحية للمنزل، فنهر القاتل وقال له: "اطلع بره لما كبير البيت يجي أبقى تعالى"، إلا أن المتهم طعنه بمطواة كانت بحوزته طعنتين في القلب وتوفي في الحال، حيث طالب الأهالي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بوصول "بلال محمود الشناوي"، 22 عامًا، طبيب، جثة هامدة لمستشفى قطور المركزي، متأثرًا بجرح نافذ فى الصدر إثر مشاجرة.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية بينهم، تطورت إلى مشاجرة على إثرها قام المتهم ويدعى "سمارة"، بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في الصدر.وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.