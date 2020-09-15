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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:43 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 سبتمبر، نزولا من عشر حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين تسع حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 39 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد- 19 في الصين 85202، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

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