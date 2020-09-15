«أنغام الشباب» تستأنف فعاليات «عودة الروح» بالهناجر.. الليلة

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر٬ والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وتبدأ أولى فعاليات برنامج شهر سبتمبر بمشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية٬ حيث يقدم فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، مجموعة من أغانى الفريق إلى جانب أشهر أغانى كبار نجوم الطرب فى مصر.كما يتم تقديم مجموعة أخرى من أشهر أغانى التسعينات، من بينها: كامننا، كل البنات بتحبك، الليلة دوب، لولاكى٬ مراسيل٬ خلصت فيك كل الكلام٬ قمرين٬ بتكلم جد وغيرها.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.