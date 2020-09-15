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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح النسخة الخامسة من «كنوز متاحفنا»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:13 ص
كنوز متاحفنا
كنوز متاحفنا
نضال ممدوح
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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ معرض "مختارات من الفن الأوروبي" بمجمع الفنون بالزمالك، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ولفيف من الفنانين والنقاد.

ويُعد العرض هو النسخة الخامسة من سلسلة معارض "كنوز متاحفنا" التي تبنتها الإدارة المركزية لمراكز الفنون، برئاسة داليا مصطفى، منذ إعادة افتتاح المجمع (قصر عائشة فهمي) منتصف 2017، وسيستمر العرض حتى 31 أكتوبر القادم.

ويضم المعرض أكثر من مائة عمل فني من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية٬ ما بين تصوير زيتى ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال: بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا، وهو بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات التي سادت أوروبا فى تلك الفترة الزمنية والربط بينها، ويُعد عرضًا استثنائيًا.
كنوز متاحفنا
كنوز متاحفنا

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