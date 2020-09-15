نيويورك تايمز: «نافالنى» ينوى العودة إلى روسيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدون الروسي ألكسي نافالني، الذي يخضع للعلاج في برلين واستفاق من الغيبوبة قبل أيام، أكد للمدعي العام الألماني نيته العودة إلى روسيا بمجرد تعافيه.وكشف مسئول أمني رفيع للصحيفة أن نافالتي، قال أيضًا للمدعي العام، إنه رفض التعاون مع طلب روسيا فتح تحقيق مشترك مع ألمانيا في قضيته.وأضاف أنه لا يخطط للعيش في ألمانيا ويريد العودة إلى وطنه روسيا ومواصلة مهمته.وأكد أنه "على دراية كاملة بحالته، وبما حدث وبمكان وجوده".والخميس الماضي، أفادت صحيفة "شبيجل" الألمانية بأن نافالني، استعاد وعيه كاملا، وبدأ يتحدث عما حصل معه أثناء رحلة جوية تدهورت خلالها حالته الصحية.وقالت الحكومة الألمانية إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت أنه تعرض للتسميم بمادة من مجموعة "نوفيتشوك"، مشيرة إلى أن هذا الاستنتاج يتوافق تماما مع ما خلص إليه مختبر عسكري ألماني في وقت سابق، وجددت مطالبتها السلطات الروسية بـ"شرح ما حدث".