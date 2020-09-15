الليلة.. «الديكاميرون» ضمن سلسلة قراءة فى كتاب مترجم أونلاين

يحل الدكتور حسين محمود٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ والذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس٬ وذلك في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.هذا ومن المقرر في هذا اللقاء الذي يبث عبر قناة المجلس باليوتيوب٬ والصفحة الرسمية بـ"فيسبوك"، أن يقدم د. حسين محمود قراءة في كتاب "ديكاميرون - للكاتب الإيطالي جيوفاني بوكاشيو".يشار إلى أن "الديكاميرون" تعني الأيام العشرة، ويتوجه بوكاشيو في هذا الكتاب إلى النساء تحديدًا، يريد تسليتهن والترويح عنهن، لأنهن محرومات من وسائل اللهو والتسلية المتاحة للرجال.ويضم "الديكاميرون" مئة قصة تروي خلال 10 أيام، على ألسنة 10 شباب٬ أعمارهم بين الــ18 و25، هم 7 نساء و3 رجال، يلتقون في كنيسة سانتا ماريا الجديدة، ويتفقون على الهرب من هلع وباء الطاعون الذي اجتاح فلورنسا في العام 1348، ويذهبون للعيش في قصر فخم في الريف على مقربة من المدينة.