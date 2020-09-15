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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يضبط كمية كبيرة من الأسلحة التركية بـ«القضارف»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
الأسلحة التركية
الأسلحة التركية
وكالات
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تمكنت مباحث ولاية القضارف في السودان من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة شملت 500 مسدس تركي من عيار 9 مم.

وأشار موقع "ديساب"، نقلا عن مصادر شرطية، إلى أن "معلومات توفرت لأفراد المباحث بعد عملية رصد ومتابعة، قاموا على إثرها بنصب كمين لشاحنة بمنطقة القبوب بمحلية الفشقة".

وأضاف: "تم توقيف الشاحنة والعثور على المضبوطات، والقبض على صاحبها".

وتابعت: "قامت الجهات الأمنية المختصة بتسجيل بلاغ تحت المادة (26) حيازة الأسلحة بالقسم الأوسط".

وطالب المواطنون في القضارف بضرورة تمكين الأجهزة الشرطية، خاصة مباحث الولاية لمكافحة الجريمة العابرة خاصة تجارة الأسلحة.

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