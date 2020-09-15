السودان يضبط كمية كبيرة من الأسلحة التركية بـ«القضارف»

تمكنت مباحث ولاية القضارف في السودان من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة شملت 500 مسدس تركي من عيار 9 مم.وأشار موقع "ديساب"، نقلا عن مصادر شرطية، إلى أن "معلومات توفرت لأفراد المباحث بعد عملية رصد ومتابعة، قاموا على إثرها بنصب كمين لشاحنة بمنطقة القبوب بمحلية الفشقة".وأضاف: "تم توقيف الشاحنة والعثور على المضبوطات، والقبض على صاحبها".وتابعت: "قامت الجهات الأمنية المختصة بتسجيل بلاغ تحت المادة (26) حيازة الأسلحة بالقسم الأوسط".وطالب المواطنون في القضارف بضرورة تمكين الأجهزة الشرطية، خاصة مباحث الولاية لمكافحة الجريمة العابرة خاصة تجارة الأسلحة.