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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. دار «العربى» تنشر كتابين عن نووى إيران والعرب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
ستار جبار علاي
ستار جبار علاي
نضال ممدوح
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تصدر دار العربي للنشر والتوزيع قريبًا٬ كتابين جديدين للدكتور ستار جبار علاي بعنوان "البرنامج النووي الإيراني وأبعاده" و"العرب والطاقة النووية".

ويناقش الكتاب الأول بعنوان "البرنامج النووي الإيراني وأبعاده" قضية البرنامج النووي الإيراني باعتبارها من أكثر قضايا الانتشار النووي تعقيدًا في الوقت الراهن، فيتتبع الكتاب بدايات البرنامج الإيراني النووي منذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي ودور الدول الغربية في تمكين إيران من امتلاك بعض النقاط المهمة في ميدان الطاقة النووية.

ثم يتناول الكتاب تطور البرنامج بعد الثورة الإسلامية 1979 وما أعقبها من حرب الثمان سنوات مع العراق، وما شهده البرنامج خلال هذه الفترة في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران في فترة حكم الرئيس أحمدي نجاد، وإصرار إيران حينذاك على تخصيب اليورانيوم وامتلاك أسلحة نووية، وما نتج عن ذلك من تصعيد الأزمة بين إيران والأطراف الأخرى، وصولًا إلى فترة حكم حسن روحاني وجهوده لإنقاذ الاقتصاد الإيراني، ويعرض الكتاب كذلك المواقع والمنشآت النووية الإيرانية والمخاطر التي تهدد الطاقة النووية في إيران.

ثم يتناول الكتاب الأبعاد الداخلية للبرنامج النووي الإيراني والتي تتمثل في البعد السياسي والاقتصادي والعسكري، ثم يتطرق إلى الأبعاد الخارجية للبرنامج المتمثلة في الخلاف والجدل بين إيران ومختلف الأطراف الدولية وجهودهم لفرض عقوبات عليها، وتوالي المفاوضات بينهم والتي انتهت بعقد العديد من الاتفاقيات كاتفاق طهران النووي الثلاثي واتفاق جنيف واتفاق لوزان واتفاق فيينا.

أما الكتاب الثاني بعنوان "العرب والطاقة النووية" فيعرض التحولات الهامة والانتشار التدريجي للبرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، حيث شهد العالم نهضة نووية وصلت إلى أرجاء المعمورة كافة، ولم تكن الدول العربية والإسلامية بمنأى عن هذا، فشرعت الدول العربية في تبني برامج نووية، حيث قررت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية توسيع نطاق الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية من أجل تلبية احتياجاتها المتنوعة من الطاقة بصورة دائمة.

فيقدم الكتاب تعريفًا للطاقة النووية واستخداماتها، ثم يتطرق إلى عرض البرامج النووية العربية في مصر والعراق وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب، والبرامج النووية الخليجية في السعودية والإمارات ودوافع كل منهم والتحديات التي تواجهم، وكذلك البرامج النووية الإسلامية في باكستان وإيران وتركيا ومواجهة دول الغرب لهم.

يذكر أن الدكتور ستار جبار علاي تخرج في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد 1992، ثم حصل على دكتوراة العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية جامعة بغداد 2003.

وقد صدر له عدة كتب مع العربي للنشر والتوزيع وهي: "التجربة الباكستانية.. الديمقراطية وبناء النظام السياسي" 2019، و"التجربة الإيرانية.. المرشد الأعلى والنظام السياسي" 2019، و"التجربة الهندية.. أكبر ديمقراطية في العالم" 2018، و"كوريا الشمالية.. الأرض المحرمة" 2017.

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