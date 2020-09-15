إخراج سيارة نقل سقطت فى هبوط أرضى بإسنا (صور)

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية والمعدات الثقيلة التابعة للمجلس، في إخراج سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام والجرانيت بشارع جسر السيالة من هبوط أرضى، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بالشوارع المجاورة والبديلة، لحين الانتهاء من إصلاح مكان الهبوط.وكانت قد شهدت مدينة إسنا، صباح الإثنين، واقعة هبوط أرضي مفاجئ، تسبب في سقوط سيارة نقل ثقيل محملة بشرائح من الرخام والجرانيت، بشارع جسر السيالة وسط المدينة.البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطارًا من جمال عبدالمحسن، رئيس غرفة العمليات بالمدينة، يفيد بوقوع هبوط أرضي مفاجئ بشارع جسر السيالة وسط المدينة، مما أسفر عن سقوط سيارة نقل ثقيل محملة بشرائح من الرخام والجرانيت.وعلى الفور انتقل لموقع الحادث، اللواء عبدالمجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم أحمد حبيب، مأمور مركز الشرطة.