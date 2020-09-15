الليلة.. «أيامنا الحلوة» تحيى أمسية فنية بمسرح النافورة

يحتضن مسرح النافورة المفتوح بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ حفلًا فنيًا غنائيًا يحييه فريق "أيامنا الحلوة" الجماعي والذي يضم 20 فنانًا شابًا.ويتضمن برنامج الحفل٬ باقة متنوعة ومختارة من أجمل أغاني الأبيض والأسود٬ وأغاني التسعينيات٬ ومن بينها: أغنيات مسرحية ريا وسكينة٬ مسرحية مدرسة المشاغبين٬ ابتهال النقشبندي "مولاي" رمضان جانا٬ وأغنيات فوازير فطوطة٬ هاتوا الفوانيس ياولاد، أهو جه ياولاد٬ مرحب شهر الصوم، أغنية اتفضل قهوة من فيلم خد الجميل وغيرها.يشار إلى أن الفرقة تأسست سنة 2003 على يد المايسترو محمّد عثمان، وتتكوّن من 20 مطربًا ومطربة إلى جانب مشاركة مجموعة من كبار الموسيقيّين فى مصر.تقدّم الفرقة الأغانى المصريّة والعربيّة التراثيّة والمعاصرة على مر الأزمان، إلى جانب تقديم كل الألوان الغنائيّة الوطنيّة والشعبيّة والرومانسيّة والاجتماعيّة والمونولوجات الفكاهيّة.بدأت الفرقة حفلاتها بساقية عبد المنعم الصاوى، وقدمت بعد ذلك العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصريّة بالمسرح المكشوف ومسرح الجمهوريّة ومسرح سيّد درويش بالإسكندريّة والمسرح الرومانى ومكتبة الأسكندريّة، إلى جانب المشاركة فى العديد من الحفلات والمناسبات الخاصّة فى العديد من المحافل.