حفل إطلاق كتاب «طلع من المولد بلا حمص» بجزويت القاهرة.. اليوم

بحضور السفير الهولندي بالقاهرة٬ لورانس ويستهوف٬ يعقد بمركز الجزويت بمقره الكائن برمسيس٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب «طلع من المولد بلا حمص.. الروحانية الواقعية للأمثال الشعبية المصرية»، تأليف وجمع الأب فرنسيس جوزيف بركماير اليسوعي، والصادر حديثًا عن مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام.هذا ويناقش الكتاب كل من: المخرج أحمد إسماعيل، والكاتبة الروائية رشا عبدالمنعم.وعن الكتاب يقول الأب فرنسيس، في مقدمته للكتاب: «ما يدهشني هو أن العديد من المؤلفين يقومون بتحليلات للشخصية المصرية من خلال الأمثال دون معرفة أي مدى لهذه الأمثال، معروفة ومستخدمة من قبل معظم المصريين أو فقط من قبل أقلية محلية، لذلك بدأت منذ أكثر من 25 سنة في تسجيل كل مثل كنت أسمعه، وأيضًا قمت بمقارنتها مع الأمثال الموجودة في الكتب المذكورة عن الأمثال المصرية».