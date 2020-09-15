رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل إطلاق كتاب «طلع من المولد بلا حمص» بجزويت القاهرة.. اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
طلع من المولد بلا
طلع من المولد بلا حمص
نضال ممدوح
طباعة
بحضور السفير الهولندي بالقاهرة٬ لورانس ويستهوف٬ يعقد بمركز الجزويت بمقره الكائن برمسيس٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب «طلع من المولد بلا حمص.. الروحانية الواقعية للأمثال الشعبية المصرية»، تأليف وجمع الأب فرنسيس جوزيف بركماير اليسوعي، والصادر حديثًا عن مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام.

هذا ويناقش الكتاب كل من: المخرج أحمد إسماعيل، والكاتبة الروائية رشا عبدالمنعم.

وعن الكتاب يقول الأب فرنسيس، في مقدمته للكتاب: «ما يدهشني هو أن العديد من المؤلفين يقومون بتحليلات للشخصية المصرية من خلال الأمثال دون معرفة أي مدى لهذه الأمثال، معروفة ومستخدمة من قبل معظم المصريين أو فقط من قبل أقلية محلية، لذلك بدأت منذ أكثر من 25 سنة في تسجيل كل مثل كنت أسمعه، وأيضًا قمت بمقارنتها مع الأمثال الموجودة في الكتب المذكورة عن الأمثال المصرية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

قريبًا.. دار «العربى» تنشر كتابين عن نووى إيران والعرب

الليلة.. «أيامنا الحلوة» تحيى أمسية فنية بمسرح النافورة

حفل إطلاق كتاب «طلع من المولد بلا حمص» بجزويت القاهرة.. اليوم

قريبًا.. إصدار «حرب نهاية العالم» فى نسختها العربية