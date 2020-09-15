مصر تشارك فى اجتماعات الاتحاد الدولى للاتصالات

تشارك مصر في الاجتماع الحادي عشر لفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاجتماع الثامن لفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينظم مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات كلا الاجتماعين بشكل افتراضي في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر.ويشارك في الاجتماعات أعضاء الاتحاد وعدد من الخبراء في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمع البيانات.وتهدف الاجتماعات إلى دراسة المساهمات الواردة من الأعضاء في منتدى المناقشة الإلكترونية لكل من الفريقين، خلال فترة العمل الحالية بهدف بلورة البنود قيد المناقشة.وستعرض نتائج المناقشات في الندوة العالمية السابعة عشر لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وستشمل الموضوعات التي تتم مناقشتها خلال اجتماع فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤشرات تكنولوجيا الجيل الخامس وأسعار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وجودة الخدمة والتجوال الدولي، كما سيتم الإعلان رسميًا عن صدور النسخة المراجعة من كتيب الاتحاد بشأن تجميع البيانات الإدارية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجميع لغات الاتحاد.وتشمل الموضوعات، التي ستغطى أثناء اجتماع فريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قياس مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية قياس عدد مستخدمي الإنترنت بدقة.كما سيتم الإعلان رسميًا عن صدور النسخة المراجعة من دليل الاتحاد بشأن قياس نفاذ الأسر والأفراد إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها، بجميع لغات الاتحاد.جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865، وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أحد أقدم الهيئات العالمية الموجودة.