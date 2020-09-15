وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبل، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 71 مسجدًا من تنفيد الوزارة في اليوم نفسه الجمعة 18 9 2020.ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع طنين من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، كما يتفقد وزير الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر، بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة، ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.