قريبًا.. إصدار «حرب نهاية العالم» فى نسختها العربية

تصدر قريبا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية لرواية "حرب نهاية العالم" للكاتب البيروفي٬ ماريو بارجاس يوسا٬ بترجمة جديدة أنجزها أمجد حسين.وذكر المترجم في مقدمته: في الرواية صراع بين معسكرين، قوتين، وقد يتبادر إلى الذهن أن الكاتب يتبنى أحد طرفي الصراع، ولكن مهارة "فارجاس يوسا" تكمن في أسلوب الطرح الذي ينتهجه، إنك ما إن تنحاز إلى جانب، بفعل قوة الحجة أو دلالة التصرف أو التعاطف الوجداني، حتى ينتشلك الكاتب، بفعل العوامل عينها، ليحطك في صف الجانب الآخر.إن "فارجاس يوسا" فنان في صنعته، فمع أن الرواية طويلة النفس، ملحمية (تذكر المرء بـ"الحرب والسلام")، إلا أنه يظل ممسكا بخيوطها الكثار المتشعبة إمساك اللاعب الحاذق المسيطر على المفردات كلها، ومن سمات هذه المهارة أنه يعمد إلى التعددية في خطوط السرد، ولكنها تعددية تخدم التنامي الدرامي للأحداث.ومنها أيضا تطويع النحو (وبخاصة أزمان الأفعال) لخدمة هذا التنامي، وفي بعض المقاطع تتداخل خطوط السرد وتتداخل المشاهد من خلال استخدام أسلوب (الفلاش باك) بحيث ينبغي على القارئ أن يشحذ انتباهه لكي يشخص نقاط التقاطع.