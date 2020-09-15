رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. إصدار «حرب نهاية العالم» فى نسختها العربية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
حرب نهاية العالم
حرب نهاية العالم
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية لرواية "حرب نهاية العالم" للكاتب البيروفي٬ ماريو بارجاس يوسا٬ بترجمة جديدة أنجزها أمجد حسين.

وذكر المترجم في مقدمته: في الرواية صراع بين معسكرين، قوتين، وقد يتبادر إلى الذهن أن الكاتب يتبنى أحد طرفي الصراع، ولكن مهارة "فارجاس يوسا" تكمن في أسلوب الطرح الذي ينتهجه، إنك ما إن تنحاز إلى جانب، بفعل قوة الحجة أو دلالة التصرف أو التعاطف الوجداني، حتى ينتشلك الكاتب، بفعل العوامل عينها، ليحطك في صف الجانب الآخر.

إن "فارجاس يوسا" فنان في صنعته، فمع أن الرواية طويلة النفس، ملحمية (تذكر المرء بـ"الحرب والسلام")، إلا أنه يظل ممسكا بخيوطها الكثار المتشعبة إمساك اللاعب الحاذق المسيطر على المفردات كلها، ومن سمات هذه المهارة أنه يعمد إلى التعددية في خطوط السرد، ولكنها تعددية تخدم التنامي الدرامي للأحداث.

ومنها أيضا تطويع النحو (وبخاصة أزمان الأفعال) لخدمة هذا التنامي، وفي بعض المقاطع تتداخل خطوط السرد وتتداخل المشاهد من خلال استخدام أسلوب (الفلاش باك) بحيث ينبغي على القارئ أن يشحذ انتباهه لكي يشخص نقاط التقاطع.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

قريبًا.. دار «العربى» تنشر كتابين عن نووى إيران والعرب

الليلة.. «أيامنا الحلوة» تحيى أمسية فنية بمسرح النافورة

قريبًا.. إصدار «حرب نهاية العالم» فى نسختها العربية

«ليت يحيى يعرف».. أسماء الطاهر عبدالله تدشن جائزة باسم والدها