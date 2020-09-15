رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لا علاقة للعلم بحرائق كاليفورنيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية دور تغير المناخ في الحرائق المميتة التي اندلعت بولاية كاليفورنيا، قائلا: "لا أعتقد أن العلم يعرف"، أثناء زيارته للولاية الإثنين.

وفي إيجاز صحفي، حث مسئول في كاليفورنيا الرئيس على الاعتراف بأن تغير المناخ - وليس مجرد إدارة الغطاء النباتي - هو المحرك الرئيسي في التسبب في اشتعال الحرائق، وأكد المسئول ضرورة "العمل معا مع هذا العلم".

وأجاب ترامب: "سيبدأ الجو في البرودة، فقط شاهد" ما سيحدث، وقال المسئول: "أتمنى أن يتفق العلم معك"، فأجاب ترامب: "لا أعتقد أن العلم يعرف حقا".

وقلل ترامب من دور تغير المناخ الناتج عن ممارسات الإنسان، وتساءل بشكل عام عما إذا كانت هذه الظاهرة حقيقية، كما سخر من نشطاء البيئة ووصفهم بأنهم يثيرون الذعر.

كما قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم، لترامب خلال الإحاطة بأن تغير المناخ يفاقم الحرائق.

وقال نيوسوم، وهو ديمقراطي، للرئيس الجمهوري: "حدث شيء ما لأعمال السباكة في العالم"، وتابع عن حرائق الغابات "تغير المناخ أمر حقيقي وهذا يؤدي إلى تفاقم هذا" ولم يعارض ترامب نيوسوم بشكل مباشر.

وفي وقت سابق اليوم، وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقادًا شديدًا لترامب، حيث وصفه بـ"حارق المناخ" في ظل استمرار اشتعال الحرائق المميتة في مساحات شاسعة من الأراضي بولايتي كاليفورنيا وأوريجون.

وقال بايدن في خطاب من مسقط رأسه في ولاية ديلاوير "إننا نحتاج إلى رئيس يحترم العلم ويعي أن أضرار التغير المناخي ظهرت بالفعل وأنه ما لم نأخذ إجراءً عاجلًا، فالأمر سيصبح أكثر كارثية قريبا".

وتعهد بايدن، الذي لم يستقبل أسئلة من الصحفيين، بالانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ في حال انتخابه في نوفمبر والتركيز على الاتجاه بالبلاد إلى المصادر المستدامة للطاقة وهي عملية ستؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة.

يذكر أن مدن الساحل الغربي تشهد الآن سماوات معبأة بالرماد مع تلوث الهواء بشكل مفزع، وفي بعض الأوقات يسود الأفق لون برتقالي كئيب.

وقد قتل 35 شخصا على الأقل في الحرائق، التي أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم في كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

وركز ترامب على إدارة الغابات واتهم المسؤولين المنتخبين المحليين بالإهمال في تطهير الأراضي بالشكل الصحيح.

وينبه العلماء بأن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود بعيدة الأثر للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي على المدى الطويل لمنع حدوث المزيد من الحرائق المدمرة.

موضوعات متعلقة

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 8

«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

قريبًا.. دار «العربى» تنشر كتابين عن نووى إيران والعرب

الليلة.. «أيامنا الحلوة» تحيى أمسية فنية بمسرح النافورة

قريبًا.. إصدار «حرب نهاية العالم» فى نسختها العربية

«ليت يحيى يعرف».. أسماء الطاهر عبدالله تدشن جائزة باسم والدها