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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إجراءات الطعن على الربط الضريبى فى قانونها الجديد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:09 ص
الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية
مني هيبة
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استحدث قانون الإجراءات الضريبية الجديد، الذي أقره البرلمان في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد المنقضي، نظامًا جديدًا للنظر في تظلمات الممولين من التقديرات الضريبية المربوطة عليهم من قبل مصلحة الضرائب وأسس حسابها، إذ قضى بتشكيل لجنة خاصة للنظر في تلك التظلمات، وذلك تيسيرًا على الممولين والجهات القضائية التي كانت منوطة بالنظر في تلك الطعون.

وتتشكل تلك اللجان بقرار من الوزير المختص، وتضم اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وآخرين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما من قبل اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، ويرشح الآخر من ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، وترشحه نقابة التجاريين، فيما يشترط ألا يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف الطعن.

وحدد القانون ميعاد الطعن على الربط الضريبي بموعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، فيما يتكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف من صحيفة من أصل و3 يودعها مأمورية الضرائب المختصة، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، وإلا يتم رفضه.

وحفاظًا على بيانات الممولين ألزم القانون بأن تكون جلسات الطعن سرية، مع إلزام اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن قد حُصلت يتم تحصيلها بموجب هذا القرار، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره.

ويكون إعلان كل من الممول أو المكلف والمصلحة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه بمقر العمل أو المأمورية الضريبية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.

وفيما أقر القانون هذه الآلية الجديدة لنظر الطعون الضريبية، إلا أنه لم يلغِ حق الممول أو المكلف في اللجوء إلى القضاء في قرارات لجنة الطعن، حيث أجازت المادة 65 من القانون للممول أو المكلف بالتظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة.

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