«الاتصالات»: طرح حزمة من الترددات الجديدة للمحمول

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الجهاز القومي للاتصالات سيقوم بطرح حزمة من الترددات الجديدة للمحمول، بعد غدٍ الخميس، في السوق المحلية، موضحًا أن الترددات الجديدة ستتم إتاحتها لكافة المشغلين، وسيتم تقييم الأسعار من خلال مزايدة بين الشركات للاستفادة القصوى منها وبيعها بأعلى سعر ممكن.وقال وزير الاتصالات، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الترددات الجديدة ستكون بداية، وتفتح الباب لتقديم خدمات الجيل الخامس بعد طرحه من خلال الطرق القانونية، وحصول الشركات علي رخص له بعد موافقة الجهاز كما حدث في تراخيص الجيل الرابع قبل ذلك.ورجح الوزير أن يتم الطرح وفق المعايير المتعارف عليها في الأسواق، موضحًا أن هناك مراعاة لخلق منافسة عادلة وشريفة بين الشركات، وتوافقًا مع قانون الاتصالات رقم ١٠ الذي يحكم وينظم السوق في مصر، ومن المقرر تقسيم هذه الترددات إلى حزم، وبالتالي فهي ليست دفعة واحدة ولن تكون لشركة واحدة.وأشار «طلعت»، إلى أن الترددات الجديدة ستسهم في تحسين وتطوير خدمات المحمول والإنترنت، بما يساعد في التوسع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت، خاصة مع التحول الرقمي وتقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية والمجتمعية عبر الإنترنت.ويدرس الجهاز القومي للاتصالات طرح 60 ميجاهرتز من الترددات لشركات المحمول فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع طرح تلك الترددات بالدولار، وبدأت شركات المحمول في تنفيذ تجارب تفعيل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات محليًا، تمهيدًا للحصول علي التراخيص ودخوله الخدمة.