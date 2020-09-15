رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: طرح حزمة من الترددات الجديدة للمحمول

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الجهاز القومي للاتصالات سيقوم بطرح حزمة من الترددات الجديدة للمحمول، بعد غدٍ الخميس، في السوق المحلية، موضحًا أن الترددات الجديدة ستتم إتاحتها لكافة المشغلين، وسيتم تقييم الأسعار من خلال مزايدة بين الشركات للاستفادة القصوى منها وبيعها بأعلى سعر ممكن.

وقال وزير الاتصالات، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الترددات الجديدة ستكون بداية، وتفتح الباب لتقديم خدمات الجيل الخامس بعد طرحه من خلال الطرق القانونية، وحصول الشركات علي رخص له بعد موافقة الجهاز كما حدث في تراخيص الجيل الرابع قبل ذلك.

ورجح الوزير أن يتم الطرح وفق المعايير المتعارف عليها في الأسواق، موضحًا أن هناك مراعاة لخلق منافسة عادلة وشريفة بين الشركات، وتوافقًا مع قانون الاتصالات رقم ١٠ الذي يحكم وينظم السوق في مصر، ومن المقرر تقسيم هذه الترددات إلى حزم، وبالتالي فهي ليست دفعة واحدة ولن تكون لشركة واحدة.

وأشار «طلعت»، إلى أن الترددات الجديدة ستسهم في تحسين وتطوير خدمات المحمول والإنترنت، بما يساعد في التوسع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت، خاصة مع التحول الرقمي وتقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية والمجتمعية عبر الإنترنت.

ويدرس الجهاز القومي للاتصالات طرح 60 ميجاهرتز من الترددات لشركات المحمول فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع طرح تلك الترددات بالدولار، وبدأت شركات المحمول في تنفيذ تجارب تفعيل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات محليًا، تمهيدًا للحصول علي التراخيص ودخوله الخدمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 8

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الدورى الإنجليزى يعلن 4 إصابات جديدة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14-9-2020

الإعصار سالى يشتدّ مع اقترابه من السواحل الأمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

الباحثة مروة شريف بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. الليلة

ريهام نسيم تحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى.. الليلة

الليلة.. افتتاح النسخة الخامسة من «كنوز متاحفنا»

«أنغام الشباب» تستأنف فعاليات «عودة الروح» بالهناجر.. الليلة