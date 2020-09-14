براتب 2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تصنيع الزجاج بأبو زعبل، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 مهندس أوتوكاد، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، براتب 2500 جنيه.كما تحتاج الشركة، محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وذلك براتب 2400 جنيه.وتطلب الشركة أيضا، 25 عامل إنتاج، براتب 1800 جنيه، وأيضا سائق، بشرط أن يكون لديه رخصة درجة ثانية.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، مواصلات.وحددت الشركة أماكن العمل في الخانكة، أبو زعبل، وسندوة، وتتم المقابلات من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01029248427، والتواصل مع المدير المسئول شريف علوان، أو التوجه لمقر الشركة في 1509 منطقة الشروق الصناعية، الخانكة، أبو زعبل.