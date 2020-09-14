رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:30 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تصنيع الزجاج بأبو زعبل، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 مهندس أوتوكاد، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، براتب 2500 جنيه.

كما تحتاج الشركة، محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وذلك براتب 2400 جنيه.

وتطلب الشركة أيضا، 25 عامل إنتاج، براتب 1800 جنيه، وأيضا سائق، بشرط أن يكون لديه رخصة درجة ثانية.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، مواصلات.

وحددت الشركة أماكن العمل في الخانكة، أبو زعبل، وسندوة، وتتم المقابلات من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01029248427، والتواصل مع المدير المسئول شريف علوان، أو التوجه لمقر الشركة في 1509 منطقة الشروق الصناعية، الخانكة، أبو زعبل.

موضوعات متعلقة

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

مديرية أمن الأقصر تقدم مساعدات عاجلة لـ«السيدة المُكبلة» (صور)

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

الصور

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

الأكثر قراءة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

ما هو تردد قناة النهار على القمر الصناعي "نايل سات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«ليت يحيى يعرف».. أسماء الطاهر عبدالله تدشن جائزة باسم والدها

وزيرة الثقافة تعلن استئناف نشاط معارض الكتاب

منها المسرحيات المجهولة.. 11 عنوانًا جديدًا عن قصور الثقافة

نادي القصة في نصف قرن: جنيهان ثمن المجلة.. وثروت أباظة أول رئيس تحرير