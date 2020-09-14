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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تدرس طرح 60 ميجا هرتز ترددات بالدولار خلال أيام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:28 م
المحمول
المحمول
طارق عتمان
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قالت مصادر مطلعة بشركات المحمول إن الجهاز القومي للاتصالات أرسل خطابات رسمية إلى مسؤولي الشركات طالب منهم تحديد احتياجاتهم من الترددات الجديدة، مشيرين إلى أنه من المرجّح طرح الجهاز جزء من حيز الطيف الترددي 2600 ميجا هرتز.

ورجّحت مصادر، لـ«الدستور» قيام الجهاز بطرح المزايدة خلال أيام على 60 ميجا هرتز، متوقعين قيامه بتوزيعها على الشركات الأربعة بما يحقق العدالة والشفافية والمنافسة الشريفة، وبما يتناسب مع طبيعة وعدد مشتركي كل شركة ونسبة النمو في أعداد المشتركين الجدد.

في سياق متصل، قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاتصالات إن الطيف الترددي مورد نادر وثمين للدولة ويحقق عوائد كبيرة للموازنة العامة ويفضل طرحه بالدولار، لافتًا إلى أن طرح الجهاز لـ60 ميجا هرتز في الحيز الترددي في مزايدة يهدف إلى الوصول لأعلى سعر الترددات فقط.

وأكد الليثي أنه لا بدّ من توزيع الترددات على الشركات الأربعة بحسب احتياجات كل شركة من عدمه ولا يحق للجهاز منح الترددات لشركة واحدة، فقط، بحجة الأعلى سعرًا لا يتوافق مع قانوني حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك، كما أنه لا يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة جي اس أم العالمية.

ونوه إلى أن من حق اي مشغل المشاركة في المزايدة والحصول على جزء من الترددات بالسعر الذي سيقره الجهاز موضحا أن لا يمكن منح شركة واحدة الترددات كلها وهذا السلوك يقضي علي المنافسة ويؤدي إلي عدم تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وتوقع رئيس شعبة الاتصالات أن طرح 60 ميجا هرتز سيكون ضمن استكمال الترددات الإضافيّة للجيل الرابع التي حصلت الشركات عليها عام 2016 مع بدء تشغيل تراخيص 4G، موضحًا أن الشركات في أمس الحاجة لهذه الترددات الجديدة والتي ستؤدى إلى تحسين جودة الخدمات والإنترنت ونقل البيانات.

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