رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خسرت 9 مليارات دولار.. تفاصيل اتهام «نتفليكس» بالاستغلال الجنسى للأطفال

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
نتفليكس
نتفليكس
سمر مدحت - نادية عبد الباري
طباعة
منذ ساعات مضت وحتى الآن تتعرض شبكة "نتفليكس" الأمريكية لخدمات المحتوى المرئي الأشهر في العالم، لحملة مقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عرضها الفيلم الفرنسي "Cuties"، لأول مرة على منصة البث التابعة لها، وكان سبب الحملة هو رؤية مشاهدو الشبكة أنه يروج لما يسمى "البيدوفيليا" أي الاستغلال الجنسي للأطفال.

وشهد الفيلم ردود أفعال سلبية واسعة وانتقادات كثيرة، وذلك بسبب قصته التي تتمحور حول فتاة، تبلغ من العمر 11 عامًا، تعيش في باريس، وتريد الانضمام إلى مجموعة رقص مكونة من ثلاث فتيات أخريات من الحي الذي تسكن فيه؛ لذا قامت الشركة بتغيير الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم، لاحتوائه على مشاهد توصف بغير اللائقة.

وإزاء موجة الغضب تلك، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم ""CancelNetflix#، مطالبين بمقاطعة كل ما يعرض على الشبكة وإلغاء الاشتراك بها، ما عرضها لخسارة 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بسبب حملة المقاطعة والانتقادات.

ووقع أكثر من 600 ألف شخص حول العالم عريضة على إلغاء اشتراكاتهم في "نتفليكس"، بسبب الفيلم الذي وصف بمحتواه غير اللائق، وتقول العريضة: "لم تعد نتفليكس خدمة البث المباشر المناسبة للعائلة".

عربيًا ومحليًا تفاعل عدد كبير من المشاهدين مع الحملة وقاموا بمقاطعة الشركة، وترصد "الدستور"- باستخدام أدوات تحليل البيانات- عدد المتفاعلين على هاشتاجات المقاطعة الذين تخطوا 3 ملايين في ساعات.

وتظهر أداة "Talkwalker" شدة التفاعل على هاشتاج "إلغاء نتفليكس"، إذا تفاعل عليه خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 629.5 ألف متفاعل من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بموجب 3.9 مليون تغريدة تطالب بإلغاء القناة.

صورة رقم 1

وتوقعت ذات الأداة أن يصل حجم التفاعل إلى مليار متفاعل بنشر الهاشتاج عبر التغريدات أو إعادة التغريدات، في وقت وصلت فيه نسبة التفاعل السلبي على الهاشتاج إلى 78%، بينما الإيجابي وصل إلى 7% من المتفاعلين.

صورة رقم 2

وعلى صعيد الهاشتاجات المستخدمة من أجل إلغاء نتفليكس، كانت لرواد موقع "توتير" مصطلحات كثيرة، منها: "إلغاء اشتراك نتفليكس، مقاطعة نتفليكس، لا للجنس، لا مع عدوكم، قناة الجنس، لا لجنس الأطفال"، وأخيرًا هاشتاج "Cuties"، في إشارة إلى الفيلم المتهم بإضفاء طابع جنسي على الأطفال.

صورة رقم 3

ولم يكن "تويتر" هو المنصة الوحيدة التي تفاعل عليها رواد السوشيال الميديا مطالبين بإلغاء نتفليكس، إذ وصل التفاعل عليه لنسبة 99.1%، بينما المواقع الإخبارية كان 0.2%، كذلك تفاعل البعض على المدونات لإلغاء القناة بنسبة 0.2%.

صورة رقم 4

وعلى صعيد نوع المتفاعلين وأعمارهم، فبحسب ذات الأداة بلغت نسبة الذكور 52.8%، بينما الإناث 47.2%، وشاركت الفئة العمرية من 18 إلى 24 في الهاشتاج بنسبة 33.1%، بينما الفئة العمرية من 25 إلى 43 كانت نسبة مشاركتها 47.3%، فيما وصلت الفئة العمرية من 35 إلى 44 إلى نسبة 13.5%، وأخيرًا الفئة العمرية من 45 إلى 54 بنسبة 4.7%.

صورة رقم 5

وتقريبًا شارك العالم بمختلف لغاته في التفاعل على هذا الهاشتاج، إذ تصدرت اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بنسبة 83.6%، تليها اللغة البرتغالية بنسبة 7.2%، ثم اللغة العربية بنسبة 3.8%، أما اللغة الإسبانية فوصلت إلى 1.9%، والفرنسية 1.2%، واللغة التركية 0.9%.

صورة رقم 6

وعلى صعيد الدول فكانت أمريكا هي الأولى في المشاركة بنسبة 70.3%، تليها البرازيل بنسبة 6.1%، ثم بريطانيا بنسبة 3.2%، ثم السعودية بنسبة 2.5%، ثم كندا بنسبة 1.6%، ثم فرنسا بنسبة 1.4%، ثم إسبانيا بنسبة 1%، وأخيرًا تركيا بنسبة 1%.

صورة رقم 7

كما تظهر أداة البحث "جوجل تريند" عن أن هناك 70 عملية بحث في الدقيقة على كلمات "إلغاء نتفليكس" في جميع دول العالم، وصلت إلى 50 عملية بحث في السادسة مساء، وحاليًا صعدت إلى مستوى 70 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

صورة رقم 8

وتظهر ذات الأداة أن أمريكا تصدرت مستوى البحث بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة على "جوجل"، ثم الإمارات بموجب 94 عملية بحث في الدقيقة، تليها نيوزيلندا 94 عملية بحث في الدقيقة، ثم كندا بموجب 80 عملية بحث على "جوجل"، وأخيرًا الجزائر بموجب 74 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

صورة رقم 9

يذكر أن شبكة "نتفليكس" علقت على دعوات المقاطعة، في بيان لها، قائلة: "الفيلم توضيح اجتماعي ضد إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال الصغار، وهو حائز على جوائز، ويشرح الضغط الذي تواجهه الفتيات الصغيرات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن المجتمع بشكل عام، ونحن نشجع أي شخص يهتم بهذه القضايا على مشاهدته".

موضوعات متعلقة

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

حملة لإغلاق مقاهي الفيوم بسبب مباراة الأهلي والاتحاد

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

الإعصار سالى يشتدّ مع اقترابه من السواحل الأمريكية

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح النسخة الخامسة من «كنوز متاحفنا»

«أنغام الشباب» تستأنف فعاليات «عودة الروح» بالهناجر.. الليلة

تكريم أشرف عبدالباقى وإياد نصار فى سينما مصر (صور)

الليلة.. «الديكاميرون» ضمن سلسلة قراءة فى كتاب مترجم أونلاين