خسرت 9 مليارات دولار.. تفاصيل اتهام «نتفليكس» بالاستغلال الجنسى للأطفال

خدمة البث المباشر المناسبة للعائلة".



عربيًا ومحليًا تفاعل عدد كبير من المشاهدين مع الحملة وقاموا بمقاطعة الشركة، وترصد "الدستور"- باستخدام أدوات تحليل البيانات- عدد المتفاعلين على هاشتاجات المقاطعة الذين تخطوا 3 ملايين في ساعات.



وتظهر أداة "Talkwalker" شدة التفاعل على هاشتاج "إلغاء نتفليكس"، إذا تفاعل عليه خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 629.5 ألف متفاعل من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بموجب 3.9 مليون تغريدة تطالب بإلغاء القناة.



صورة رقم 1



وتوقعت ذات الأداة أن يصل حجم التفاعل إلى مليار متفاعل بنشر الهاشتاج عبر التغريدات أو إعادة التغريدات، في وقت وصلت فيه نسبة التفاعل السلبي على الهاشتاج إلى 78%، بينما الإيجابي وصل إلى 7% من المتفاعلين.



صورة رقم 2



وعلى صعيد الهاشتاجات المستخدمة من أجل إلغاء نتفليكس، كانت لرواد موقع "توتير" مصطلحات كثيرة، منها: "إلغاء اشتراك نتفليكس، مقاطعة نتفليكس، لا للجنس، لا مع عدوكم، قناة الجنس، لا لجنس الأطفال"، وأخيرًا هاشتاج "Cuties"، في إشارة إلى الفيلم المتهم بإضفاء طابع جنسي على الأطفال.



صورة رقم 3



ولم يكن "تويتر" هو المنصة الوحيدة التي تفاعل عليها رواد السوشيال الميديا مطالبين بإلغاء نتفليكس، إذ وصل التفاعل عليه لنسبة 99.1%، بينما المواقع الإخبارية كان 0.2%، كذلك تفاعل البعض على المدونات لإلغاء القناة بنسبة 0.2%.



صورة رقم 4



وعلى صعيد نوع المتفاعلين وأعمارهم، فبحسب ذات الأداة بلغت نسبة الذكور 52.8%، بينما الإناث 47.2%، وشاركت الفئة العمرية من 18 إلى 24 في الهاشتاج بنسبة 33.1%، بينما الفئة العمرية من 25 إلى 43 كانت نسبة مشاركتها 47.3%، فيما وصلت الفئة العمرية من 35 إلى 44 إلى نسبة 13.5%، وأخيرًا الفئة العمرية من 45 إلى 54 بنسبة 4.7%.



صورة رقم 5



وتقريبًا شارك العالم بمختلف لغاته في التفاعل على هذا الهاشتاج، إذ تصدرت اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بنسبة 83.6%، تليها اللغة البرتغالية بنسبة 7.2%، ثم اللغة العربية بنسبة 3.8%، أما اللغة الإسبانية فوصلت إلى 1.9%، والفرنسية 1.2%، واللغة التركية 0.9%.



صورة رقم 6



وعلى صعيد الدول فكانت أمريكا هي الأولى في المشاركة بنسبة 70.3%، تليها البرازيل بنسبة 6.1%، ثم بريطانيا بنسبة 3.2%، ثم السعودية بنسبة 2.5%، ثم كندا بنسبة 1.6%، ثم فرنسا بنسبة 1.4%، ثم إسبانيا بنسبة 1%، وأخيرًا تركيا بنسبة 1%.



صورة رقم 7



كما تظهر أداة البحث "جوجل تريند" عن أن هناك 70 عملية بحث في الدقيقة على كلمات "إلغاء نتفليكس" في جميع دول العالم، وصلت إلى 50 عملية بحث في السادسة مساء، وحاليًا صعدت إلى مستوى 70 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.



صورة رقم 8



وتظهر ذات الأداة أن أمريكا تصدرت مستوى البحث بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة على "جوجل"، ثم الإمارات بموجب 94 عملية بحث في الدقيقة، تليها نيوزيلندا 94 عملية بحث في الدقيقة، ثم كندا بموجب 80 عملية بحث على "جوجل"، وأخيرًا الجزائر بموجب 74 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.



صورة رقم 9



يذكر أن شبكة "نتفليكس" علقت على دعوات المقاطعة، في بيان لها، قائلة: "الفيلم توضيح اجتماعي ضد إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال الصغار، وهو حائز على جوائز، ويشرح الضغط الذي تواجهه الفتيات الصغيرات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن المجتمع بشكل عام، ونحن نشجع أي شخص يهتم بهذه القضايا على مشاهدته".

منذ ساعات مضت وحتى الآن تتعرض شبكة "نتفليكس" الأمريكية لخدمات المحتوى المرئي الأشهر في العالم، لحملة مقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عرضها الفيلم الفرنسي "Cuties"، لأول مرة على منصة البث التابعة لها، وكان سبب الحملة هو رؤية مشاهدو الشبكة أنه يروج لما يسمى "البيدوفيليا" أي الاستغلال الجنسي للأطفال.وشهد الفيلم ردود أفعال سلبية واسعة وانتقادات كثيرة، وذلك بسبب قصته التي تتمحور حول فتاة، تبلغ من العمر 11 عامًا، تعيش في باريس، وتريد الانضمام إلى مجموعة رقص مكونة من ثلاث فتيات أخريات من الحي الذي تسكن فيه؛ لذا قامت الشركة بتغيير الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم، لاحتوائه على مشاهد توصف بغير اللائقة.وإزاء موجة الغضب تلك، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم ""CancelNetflix#، مطالبين بمقاطعة كل ما يعرض على الشبكة وإلغاء الاشتراك بها، ما عرضها لخسارة 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بسبب حملة المقاطعة والانتقادات.ووقع أكثر من 600 ألف شخص حول العالم عريضة على إلغاء اشتراكاتهم في "نتفليكس"، بسبب الفيلم الذي وصف بمحتواه غير اللائق، وتقول العريضة: "لم تعد نتفليكس