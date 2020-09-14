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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يسعى للشهرة.. ضبط مُلقي أكياس المياه على السيارات بمنطقة مقابر الخليفة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:25 م
الامن
الامن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما رصدته المتابعة بشأن قيام شخص مجهول بإلقاء أكياس تحوي بداخلها مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين، وتصوير تلك المقاطع وبثها عبر صفحته على "فيسبوك" وبرنامج "التيك توك".

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض بثها على صفحاته الشخصية وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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