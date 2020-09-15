ضبط موظف بشركة كهرباء استولى على 2.5 طن «مهمات» بالبحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لقيامه، بالاشتراك مع آخر، بالاستيلاء على قرابة 2،5 طن من مهمات الشركة.وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام (موظف بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع فنى بذات الشركة - مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة)، بالاستيلاء على أعمدة إنارة "مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض" مملوكة للشركة، والمستبدلة من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، عقب تقطيعها بقصد بيعها.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، والتي أسفرت عن ضبط الموظف، وبمواجهته أقر بنشاطه واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.وأقرّ المتهم المذكور باستيلائهما على 21 عامود، وتقطيعها بمساعدة (حداد مُقيم بذات الدائرة)، تمهيدًا لبيعها نظير مبلغ 25 ألف جنيه، وأمكن ضبط الحداد.وتم بإرشادهما ضبط الأعمدة المستولى عليها وهي (10 أعمدة سليمة، 11 عامود تم تقطيعها وزنت جميعها 2،5 طن تقريبًا - أنبوبة أكسجين).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.