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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق مركز تعليمي للدروس الخصوصية بروض الفرج

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:33 م
الأمن
الأمن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من غلق مركز تعليمى، كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

يأتي ذلك لقيام المسئولين عنه بدعوة الطلاب لتقديم طلبات التحاق بالمركز لتلقي الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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