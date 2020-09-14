غلق مركز تعليمي للدروس الخصوصية بروض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من غلق مركز تعليمى، كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج.يأتي ذلك لقيام المسئولين عنه بدعوة الطلاب لتقديم طلبات التحاق بالمركز لتلقي الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.