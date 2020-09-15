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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الدستور» تنشر نص قرار وزارة التجارة والصناعة بإسقاط عادل ناصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:52 ص
عادل ناصر
عادل ناصر
دعاء أبو العزم
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حصلت «الدستور» علي نسخة من قرار وزارة التجارة والصناعة بإسقاط عضوية عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

وجاء القرار إثر لجنة كونتها الوزارة للفصل في مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، وإسقاط عضوية الدورة، حيث جاء إخطار لرئيس اتحاد الغرف التجارية من قبل بوجود مخالفات مالية لديه في الغرفة واثنان آخران.
القرار
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