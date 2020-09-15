«الدستور» تنشر نص قرار وزارة التجارة والصناعة بإسقاط عادل ناصر

حصلت «الدستور» علي نسخة من قرار وزارة التجارة والصناعة بإسقاط عضوية عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.وجاء القرار إثر لجنة كونتها الوزارة للفصل في مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، وإسقاط عضوية الدورة، حيث جاء إخطار لرئيس اتحاد الغرف التجارية من قبل بوجود مخالفات مالية لديه في الغرفة واثنان آخران.