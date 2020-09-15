اجتماع حول «سياسات التعافى من آثار كورونا فى شمال إفريقيا».. 17 نوفمبر

عُقد، اليوم الإثنين، اجتماع هيئة مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، مكتب شمال إفريقيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وبمشاركة أعضاء هيئة المكتب.وذكرت الخارجية أن الاجتماع تناول التحضيرات للاجتماع الخامس والثلاثين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمقرر عقده في 17 نوفمبر 2020 في دولة الجزائر، وذلك تحت عنوان «سياسات التعافي من آثار جائحة كورونا في شمال إفريقيا».كما بحث المشاركون التقارير والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة، ومقترح تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تخفيف الآثار السلبية للجائحة على اقتصاديات القارة، خاصة على فرص العمل، وتسير حركة التجارة.وأكد السفير عمر أبوعيش، على أهمية دور اللجنة في استمرار عقد اجتماعات وزراء المالية لمتابعة عملية الأمم المتحدة لتمويل التنمية، بهدف تخفيف أعباء الديون على الدول النامية والأكثر تضررًا لتحفيز الاقتصاديات الإفريقية، واستمرار التحرك مع دول مجموعة العشرين والشركاء الدوليين لحشد الموارد والجهود لدعم الدول الإفريقية للتعامل مع الجائحة.كما استعرض السفير عمر أبوعيش، في مداخلته أبرز الجهود التي قامت بها الرئاسة المصرية للجنة، والتي ركزت بشكل أساسي على تنفيذ برامج التنمية الإقليمية والدولية والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التكامل المنشود بين دول شمال إفريقيا، وتدعم فرص تحقيق التكامل بين جميع دول القارة، معربًا عن تطلعه بأن يسهم الاجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء في شمال إفريقيا في دفع أنشطة التعاون بين دول شمال إفريقيا.