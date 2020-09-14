بدء رصف شوارع الهرم الداخلية ببلاط إنترلوك

بدأ حي الهرم برئاسة العميد خالد عصر، رئيس حي الهرم، في تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية والطرق والشوارع الداخلية.وانتهى عمال الحي من تركيب أكثر من نصف الشوارع بعد تذليل كافة العقبات وتسوية المرتفعات ومراعاة أماكن تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بأعمال التطوير بالمناطق العشوائية غير المخططة بنطاق الأحياء، ورفع كفاءة الطرق وللظهور بالمظهر الحضاري اللائق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.