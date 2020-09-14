السودان: 114 وفاة و54 مصابا جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى ١١٤ وفاة، و٥٤ مصابا.وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الاثنين، أن ٣٢ ألفا و٩٦٤ منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي ٥٠ ألفا و٥٥٢ منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر ١٩٩ مرفقا، و٣٩٤ متجرا ومخزنا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية.وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولاية سنار، في شرق السودان.