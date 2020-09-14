الإمارات تجري 8 ملايين فحص للكشف عن كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت الإمارات إجراء ما يزيد عن 8 ملايين فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ بدء الجائحة.وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: إن الدولة في صدارة الدول حول العالم في عدد الفحوص الإجمالية بالنسبة لعدد السكان.وأعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 777 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 61266 فحصا جديدا، ليصل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 80266 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.وكشف الحمادي عن تسجيل 530 حالة شفاء ليرتفع معها العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 69981 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة.