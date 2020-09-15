رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
شادية وفريد الأطرش
شادية وفريد الأطرش
طباعة
الفنانة شادية، والفنان فريد الأطرش، لكل منهما جانب خفي وخاص جدًا في حياته، ولم يكن الاثنان موفقين بشكل كبير في الجانب العاطفي من حياتهما، خاصة في قصة حبهما التي تسببت في معاناة لفريد الأطرش وزواج لم يستمر سوى 5 شهور في حياة شادية.

تزوجت الفنانة شادية 3 مرات، الأولى من الفنان عماد حمدى، والثانية من عزيز فتحى، والثالثة صلاح ذو الفقار، إلا أن الزواج الثاني كان له قصة غريبة.

عقب طلاقها من الفنان عماد حمدي، نشأت قصة حب شديدة بينها وبين فريد الأطرش، وأحبها وأوشكا على الزواج، واستعدت شادية لهذا الزواج، وبالفعل اشترت فستان الزفاف، وأنهت كافة التجهيزات الخاصة، ولكن فريد، سافر وأخبرها قبل سفره بتأجيل موعد الزفاف لأنه لا يعرف ظروفه.

وفي مذكراته، قال فريد الأطرش، إن علاقة جيرة في السكن جمعت بينه وبين شادية، وحاول تعويضها عن صدمة ما بعد الانفصال عن عماد حمدي، حيث عوضته هي عن كل عذاب ومعاناة الماضي، وغمرته بحنانها واهتمامها، وأنها كانت تهتم بالتفاصيل الخاصة بحياته مثل الأكل والشرب، وتطمئن على ساعات نومه، بل إنها كانت تُعد له الطعام بيدها، والحب الكبير الذي كان يكنه لها هو ما دفعه لعرض الزواج عليها وبالفعل وافقت، إلا أنه قرر الذهاب إلى فرنسا.

ووفقًا لفريد، كان الهدف هو إجراء فحوصات طبية، إلا أن شادية، لم تكن تعلم ذلك ودخل سوء الظن من ناحيتها تجاه فريد، الذي أصر على السفر منفردًا.

وقررت شادية، الثأر لكرامتها واتصلت بعزيز فتحي، الذي كان يعمل مهندسًا بالإذاعة، وكان يرغب في الزواج منها فأخبرته بالموافقة على الزواج، ليتم زواجهما في اليوم التالي، ونشرت مجلة الكواكب في العام 1957، صور زواجهما، واستمرت شادية، في نشر صورها مع زوجها على صفحات المجلات خاصة مجلة الكواكب، حتى عاد فريد الاطرش من فرنسا ووجدها قد تزوجت، إلا أن ذلك الزواج لم يستمر سوى 5 أشهر فقط، وقد قدمت شادية تنازلات كبيرة لإتمام الطلاق، حيث تنازلت عن كافة حقوقها المادية، وقامت بإبراء عزيز، من كل شيء مادي شريطة أن يكون الطلاق بائنًا حتى لا يتمكن من ردها دون موافقتها.

موضوعات متعلقة

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الدورى الإنجليزى يعلن 4 إصابات جديدة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14-9-2020

الإعصار سالى يشتدّ مع اقترابه من السواحل الأمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

الباحثة مروة شريف بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. الليلة

ريهام نسيم تحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى.. الليلة

الليلة.. افتتاح النسخة الخامسة من «كنوز متاحفنا»

«أنغام الشباب» تستأنف فعاليات «عودة الروح» بالهناجر.. الليلة