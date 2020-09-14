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الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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المخرج تامر الخشاب يفضح «الإرهابية»: «يعيشون على الكذب»
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:33 م
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كشف المخرج تامر الخشاب وقائع عديدة تثبت فبركة الجماعة الإرهابية ومنصاتها الإعلامية لفيديوهات قديمة للتحريض ضد مؤسسات الدولة.
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