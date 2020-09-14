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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار توافد راغبي التقديم إلكترونيا لتقليل الاغتراب على معامل عين شمس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:08 م
التقديم إلكترونيا
التقديم إلكترونيا
إسراء جمال
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تستقبل معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس، الطلاب الراغبين في التقدم إلكترونيًا لتقليل الاغتراب وأسرهم وفقًا للشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لليوم الثالث على التوالي، حيث توافد اليوم ١١٥٠ طالبا، كما توافد امس ٢١١٣ طالبا، كما توافد فى اليوم الأول للمرحلة ١٩٤٧ طالبا وأسرهم على جميع معامل الجامعة.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.

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