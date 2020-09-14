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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:48 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أعلن الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، سيطرت قواته على سلسلة جبال دحيظة شرق منطقة بير المزاريق في محافظة الجوف اليمنية في عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الجيش الوطني استعاد كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة الميليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة.

وثمّن الوائلي الدعم الذي يضطلع به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لقوات الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة اليمنية.

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