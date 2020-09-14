رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تكليف الجيش اللبناني بالاستمرار في التعامل مع تداعيات انفجار بيروت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:19 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أ ش أ
طباعة
أصدرت السلطات اللبنانية، قرارا بتكليف الجيش اللبناني بالاستمرار في متابعة المهام الموكلة إليه بوصفه القيادة العسكرية العليا، في ضوء قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت عقب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري.

وتضمن القرار الصادر بصورة استثنائية عن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن يقوم الجيش بالتنسيق مع الجهات المانحة والإدارات الرسمية بالدولة في إطار عملية إعادة الإعمار، ومتابعة تلقي جميع المساعدات بما فيها الإنسانية والطبية وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما جاء بالقرار أن يتولى الجيش متابعة الإشراف الأمني على ميناء بيروت البحري، وبصورة خاصة مسرح الانفجار، ومسح الأضرار وإزالتها إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية للكشف عن ملابسات الانفجار، وتقسيم العمل في المناطق المتضررة على الجهات المانحة والجمعيات المدنية والإشراف على عملها، وتنفيذ المهام الأمنية في منطقة الانفجار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوزيع المهام فيما بينها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في جلستها التي عقدت في 5 أغسطس الماضي، حالة الطوارىء داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر في الممتلكات على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

موضوعات متعلقة

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

الصور

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

ما هو تردد قناة النهار على القمر الصناعي "نايل سات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن استئناف نشاط معارض الكتاب

غدًا.. «لايف تيم» تفتتح حفلات الإنتاج الثقافي لشهر سبتمبر

سعيد عبده: فتح باب التقدم للناشرين بمعرض الإسكندرية للكتاب.. غدًا

موعد انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب وقرعة حجز الناشرين