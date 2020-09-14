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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة على مقاهى وكافتيريات الأقصر (صور)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:30 م
حملة على مقاهي
حملة على مقاهي
هدى الأمير
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شنّت سلطات محافظة الأقصر الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على مقاهى وكافتيريات مركز ومدينة الأقصر بقيادة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بالمحافظة واللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر واللواء أشرف منير، حكمدار المديرية واللواء أشرف زكريا، مساعد مدير الأمن اللواء طارق يحيى مدير المباحث بالمديرية والقوة المرافقة من شرطة المرافق وقيادات المحافظة.

قال اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، إن الحملة استهدفت متابعة مدى التزام المقاهى والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتي تتضمن عدم تقديم الشيش وإجراءات التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قرار الغلق الإدارى لعدد 2 مقهى لعدم توافر شروط السلامة الصحية والمهنية.

وأكد أبو العزايم أن أعمال التفتيش تمت فى ضوء توجيهات مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتشديد والمتابعة المستمرة لالتزام المَقاهى والكافتيريات بالإجراءات الوقائية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المواطنين، وبناءً على ورود عدد من الشكاوى التى تتضمن فتح بعض المقاهى دون تراخيص وبدون الالتزام بالاشتراطات الصحية.

من جانبه شدد محافظ الأقصر على أنه لا أحد فوق القانون، لافتًا إلى استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهى لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتطبيق القانون بدقة وحسم.

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