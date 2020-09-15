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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وسام عطية
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يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 15-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الثلاثاء طقًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، والطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في محافظات مصر

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33
الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 30
وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 34
شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 34
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33
دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 32
بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 30
مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29
السلوم: الصغرى 22 والعظمى 31
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 30
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30
دمياط: الصغرى 26 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 34
الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 34
السويس: الصغرى 24 والعظمى 35
العريش: الصغرى 23 والعظمى 32
رفح: الصغرى 22 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 24 والعظمى 35
نخل: الصغرى 22 والعظمى 35
نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37
طابا: الصغرى 26 والعظمى 35
كاترين: الصغرى 20 والعظمى 35
الطور: الصغرى 27 والعظمى 33
شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 38
الغردقة: الصغرى 29 والعظمى 37
مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35
بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 35
المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 36
سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38
قنا: الصغرى 26 والعظمى 40
إدفو: الصغرى 27 والعظمى 41
الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 41
أسوان: الصغرى 27 والعظمى 42
أبو سمبل: الصغرى 28 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 39
شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 39
أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 38
حلايب: الصغرى 27 والعظمى 36
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 38

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