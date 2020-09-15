تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020





أما حالة البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في محافظات مصر القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 30

وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33

دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 32

بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29

السلوم: الصغرى 22 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 30

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30

دمياط: الصغرى 26 والعظمى 30

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 34

الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: الصغرى 24 والعظمى 35

العريش: الصغرى 23 والعظمى 32

رفح: الصغرى 22 والعظمى 31

رأس سدر: الصغرى 24 والعظمى 35

نخل: الصغرى 22 والعظمى 35

نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37

طابا: الصغرى 26 والعظمى 35

كاترين: الصغرى 20 والعظمى 35

الطور: الصغرى 27 والعظمى 33

شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 38

الغردقة: الصغرى 29 والعظمى 37

مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35

بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35

أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 36

سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38

قنا: الصغرى 26 والعظمى 40

إدفو: الصغرى 27 والعظمى 41

الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 42

أبو سمبل: الصغرى 28 والعظمى 41

الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 39

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 39

أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 38

حلايب: الصغرى 27 والعظمى 36

رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 38