وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى منوف العام

تفقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة، مستشفى منوف العام، بالإضافة إلى تكريم إدارة المستشفى، وتقديم شهادات التقدير لجنود الجيش الأبيض، وذلك أثناء حضور اليوم العلمي بعنوان "مخاطر وفوائد جراحة السمنة" بالقاعة الكبرى بالمستشفى.وأكد أن الجيش الأبيض ضرب أروع الأمثلة والتضحيات أثناء جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه الجائحة أظهرت قوة وعراقة ونجاح القيادة السياسية وأكدت للعالم أجمع أن حكومتنا على قدر المسئولية لإيصال الخدمة لمستحقيها في حين انهيار أكبر المنظومات الصحية العالمية.كما استعرض مدير المستشفى التطورات التي أجريت خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى عرض المشاكل والمعوقات التي تواجه المستشفيات وطرح الحلول التي تتناسب معها لصالح العمل.